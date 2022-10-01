لطيفة تشدو للمنتخبات العربية في المونديال: مفاجأة غنائية قوية

انتهت الفنانة التونسية لطيفة من تسجيل أغنية جديدة إهداء منها للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم بقطر 2022 وهي تونس والمغرب والسعودية وقطر.

لطيفة تشدو لتونس وقطر والمغرب والسعودية

ومن المقرر إطلاق الأغنية مع نهاية الشهر الجاري لكي تكون مع اقتراب كأس العالم في قطر بأيام قليلة.

لطيفة أوضحت لـ«الوطن» أن الأغنية تم تصويرها في إمارة دبي خلال تواجدها هناك خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن العمل سيكون مفاجأة قوية لكل الدول العربية وبالتحديد الأربع المشاركة في المونديال.

لطيفة تتمنى تحقيق نتائج مبهرة لتونس في المونديال

تمنت لطيفة أن تحقق بلدها تونس كل أمنياتها في المونديال وتحقق نتائج مبهرة.

لطيفة كانت قد قدمت مؤخرا أغنية بعنوان «حلوة الحياة» مع عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم خلال حفل افتتاح منتدى أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن الهيئة المنظمة لجوائز الموسيقى الأفريقية THE HEADIES، قد منحت جائزتها السنوية لعام 2022، عن منطقة شمال أفريقيا إلى المطربة التونسية لطيفة، بعد أن قدمت «ميني ألبوم» متنوعا وشاملا خلال الفترة الماضية.

لطيفة منحت الجائزة على حساب الفنانة المغربية منال، والفنان محمد رمضان، نشرت منشورا فوزها بالجائزة، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

يذكر أن لطيفة كانت قد طرحت مؤخرا ألبوم لطيفة 2022 الذي تضمن 5 أغنيات جديدة لها.