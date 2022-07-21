التضامن تعلن حاجتها لمسؤول نظم ومعلومات بمشروع حماية الطفل.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، حاجتها لمسؤول نظم ومعلومات بمشروع حماية الطفل، لتولي مهام مدير التطبيق الإلكترونى لمنظومة إدارة الحالة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسيف مصر لتنفيذ الانشطة الخاصة بمشروع حماية الطفل.

شروط للتعيين بوظيفة مدير التطبيق الإلكتروني لمنظومة إدارة الحالة

- يشترط للتعيين بوظيفة مدير التطبيق الإلكتروني لمنظومة إدارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعي توافر المواصفات التالية:

- مؤهل عال مناسب.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل بنظم المعلومات.

- ألا يقل عن 30 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

- مهارة في التعامل مع الحاسب الآلي والإنترنت.

- القدرة على العمل ضمن فريق العمل ودعم الأشخاص والمجموعات المشاركة في العمل.

- التفاوض وإدارة وحل المشاكل والنزاعات.

- القدرة على العمل تحت ضغط.

- التمتع بالمرونة والانفتاح على التغيرات والتكيف مع الاختلافات الثقافية.

- القدرة على متابعة تجميع البيانات الخاصة بالتقارير التي تصدر من فرق العمل القدرة على كتابة التقارير الفنية وإصدار الاحصائيات الدورية وفقاً لمتطلبات المشروع.

تدريب مستخدمي النظام بوزارة التضامن الاجتماعي

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم تدريب مستخدمي النظام بوزارة التضامن الاجتماعي على المستويات المختلفة بداية من مدخلي البيانات بمستوى الإدارة الاجتماعية، ومستخدمي البيانات بالإدارات الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعي، والمستوى المركزي بقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.

تفعيل منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية

ولفتت تفعيل منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية سواء على مستوى الأطفال وأسرهم، وأحد اللاعبين الاساسيين لتفعيل منظومة حماية الطفل بجمهورية مصر العربية من خلال توليها ملف تقديم الخدمات الضمانية للأسر المصرية وكذلك مسئوليتها عن ملف الرعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وذلك من خلال الادارات المختلفة داخل الوزارة.

وأكت التضامن أنه يتم العمل على الاستقرار للأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك ومعاونتها على تحقيق وظيفتها والقيام بدورها في رعاية افرادها.