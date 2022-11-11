مشروعات الصوب الزراعية بقنا.. تكافح التلوث وتوفر الخضروات طوال العام

توافر الخضروات في منافذ بيع السلع الغذائية في محافظة قنا، طيلة فصول السنة، وبأسعار مخفضة عن السوق الحر، وراءه الصوبات الزراعية التي تتبناها المحافظة في مشروعات الأمن الغذائي، حيث يبقى اهتمام كبير، وذلك في إطار اهتمام الدولة في هذه المشروعات الزراعية، وهو يعتبر أول مشروع زراعي صديق للبيئة حيث يستخدم مخصبات وعمليات تسميد عضوية.

مشروع الصوبات الزراعية في محافظة.. صديق للبيئة

ترصد «الوطن» الزراعات في 10 صوبات زراعية في منطقة المعنا بمركز قنا، التي يقام عليها مشروعات الأمن الغذائي لمحافظة قنا، والتي يعتمد في تسميدها على الأسمدة العضوية التقية.

- مشروع الصوب الزراعية الجديد في محافظة قنا يضم 10 صوبات لزراعة الخضروات عالية الجودة.

- يتم زراعة مختلف أنواع الخضروات في الصوبات مثل طماطم شيري – طماطم بلدي – خيار – فلفل.

- تتم زراعة الصوبات الزراعية بنظام الري الحديث.

استخدام سماد عضوي نقي

- عمليات التخصيب باستخدم سماد عضوى نقي، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

- مشروع الصوب الزراعية من المشروعات المهمة التي تتبناها محافظة قنا وتوليها القيادة السياسية أهمية كبيرة بهدف تحقيق الكفاية الإنتاجية من الخضراوات والفاكهه لصالح المواطنين، والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.

- يأتي مشروع الصوبات الزراعية ضمن عمليات تطوير مشروعات الأمن الغذائي يأتي تماشيا مع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

- يلبي احتياجات المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السوق المحلية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة الموارد المتاحة بالمحافظة.ه