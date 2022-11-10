رياضة كفر الشيخ تنظم مهرجان لكرة السلة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

نظمت إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المهرجان الرياضي لكرة السلة، بنادي كفر الشيخ الرياضي، اليوم، احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة، بمشاركة 40 لاعبا من أبناء المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية مستمرة في تقديم البرامج والفعاليات المتنوعة احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة بمراكز الشباب والأندية الرياضية، لافتا إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سبق أن شهد افتتاح ملعب المركزية الخماسي بالحامول، والمقر الإداري لمركز شباب أبو غنيمة بسيدي سالم، ضمن افتتاحه لعديد من المشروعات احتفالاً بالعيد القومي.

وكرم مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، المشاركين بالمهرجان المنفذ بإشراف تنفيذى للدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية.

ونظم فريق عمل الإدارة المهرجان الرياضي لكرة السلة، التى تُعد من أشهر الألعاب الرياضية، تلك اللعبة الجماعية التى تتم بين فريقين ويتكون كل فريق من خمسة لاعبين، ويمتاز لاعبى كرة السلة باللياقة البدنية والسرعة والطول.