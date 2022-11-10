ندوة بـ«طب بيطري كفر الشيخ» لتعزيز جهود العمل التطوعي في «حياة كريمة»

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، ندوة بعنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، بمشاركة الدكتور أحمد سليم، عضو مؤسسة «حياة كريمة»، وإسلام طه، معاون المحافظ لشؤون الاستثمار، والدكتور ماهيتاب كساب، عضو مؤسسة «حياة كريمة»، وإشراف الدكتور رشدي شوقي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

جاء ذلك، بحضور الدكتور إسماعيل إبراهيم، عميد كلية الطب البيطري، الدكتور شوقي عبد الهادي، عميد الكلية السابق، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحضور طلاب من مختلف الفرق الدراسية.

يأتي ذلك تحت شعار «تعزيز جهود العمل التطوعي»؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالًا للنجاح الذي حققته الندوات التوعوية بالجامعات المصرية، والتي تُنظمها مؤسسة «حياة كريمة».

الندوة تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الكلية

ورحب الدكتور إسماعيل إبراهيم، عميد الكلية، بالحضور، لافتاً إلى أن الندوة تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الكلية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القرى والمراكز بمحافظات الجمهورية؛ بجانب منحهم فرصة للتطوع والمشاركة في المشروع القومي «حياة كريمة».

وتحدث المشاركون، عن التعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» لطلاب كلية الطب البيطري، وإطلاعهم علي الجهود التنموية المبذولة، مؤكدين أن المبادرة تُعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، والذي يهدف إلى إحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا.