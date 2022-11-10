جامعة كفر الشيخ: توقيع الكشف الطبي على 1314 مواطنا في قافلة طبية

دفعت جامعة كفر الشيخ، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة طبية متكاملة، اليوم الخميس، إلى قرية الورق، بمركز سيدي سالم، وعدد من القرى المجاورة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، استمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

جاء ذلك، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات

شارك في القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، التي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب»، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كما شاركت كلية التمريض بإشراف الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتور نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في القافلة الصحية الشاملة بتقديم الرعاية التمريضية المتمثلة فى قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم، وقياس نسبة السكر بالدم، وقياس الوزن والطول.

وتم أيضاً تقديم المشورة والتثقيف الصحي للسيدات المترددات على القافلة، بالإضافة إلى الإرشادات الصحية للنمو الصحى للأطفال، وكيفية التغذية الصحية لفئات العمر المختلفة، مع الالتزام تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تنظيم عدداً من القوافل المتكاملة

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنه جرى تنظيم عدداً من القوافل المتكاملة «صحية، وبيئية، وزراعية، وبيطرية، وتثقيفية، وعلمية» للقرى على مستوى المحافظة، وبالتعاون مجلس الوزراء، والمحافظة، والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والمجلس القومي للمرأة.

وقال «دسوقي»، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف «دسوقي»، أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1314 حالة من أبناء قرية «تلورق» والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياه كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانياً، الدكتور وائل الفقي، أستاذ ورئيس قسم القلب والصدر بكلية الطب، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وفريق العمل بالإدارة، الذي ضم حازم عياد، وأحمد عبد الله، ومحمد صلاح.