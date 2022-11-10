لأول مرة.. توفير خدمة جهاز الفحص والتشخيص عن بُعد بمستشفى في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، توفير خدمة «جهاز الفحص والتشخيص عن بُعد»، لأول مرة بمستشفى حميات دسوق، بالتنسيق مع الأطباء في الجامعات المختلفة لشتى التخصصات عبر الإنترنت، توفيراً على المرضى للوقت والجهد والمال.

قوائم الفحص والتشخيص عن بُعد

وذكرت المديرية، في بيان لها، أنه على من يرغب فى الانضمام إلى قوائم الفحص والتشخيص عن بُعد التواصل مع صفحة العلاقات العامة والإعلام بمستشفى حميات دسوق، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ظل مواكبة طفرة التطور غير المعهودة مسبقاً بخدمة الرعاية الصحية في مصر، ووزارة الصحة و السكان، بالعمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية، لتقديم الرعاية الصحية المثالية للمريض.

تركيب الشاشات الذكية

وفي سياق آخر، أكدت مديرية الشؤون الصحية، أنه تم تركيب عدد 2 شاشة سبورة ذكية «data show»، واردة من وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بمدرسة التمريض بمستشفى فوة المركزى، حيث تعتبر عملية تركيب الشاشات الذكية نقلة نوعية فى تعليم وتدريب طالبات مدرسة التمريض.

يأتي ذلك، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني، وبمتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب بالمديرية.