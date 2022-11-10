شيخ الطريقة المروانية: 20 مليون صوفي يدعمون القيادة السياسية ونرفض الفوضى

أعلنت الطريقة المروانية الخلوتية في مصر والعالم الإسلامي، عن دعمها الكامل للقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفض الدعوات الهدامة والتخريبية التي تطالب المواطنين بهدم بلدهم ووطنهم، حيث أن هناك 20 مليون صوفي يدعمون الدولة، ولذلك فنحن نرفض دعوات الفوضى والتخريب.

إنجازات المشروعات والاستثمارات

وقالت الطريقة المروانية الخلوتية في بيان لها: «تمر الدولة المصرية، بظروف اقتصادية صعبة للغاية، ونحن أقل دولة بالنسبة لدول العالم تأثرت بفيروس كورونا ومرت الأيام العجاف على خير، وأنهت مصر الكثير من المشروعات والاستثمارات في مصر، وراعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد مؤتمر قمة المناخ cop27 بمشاركة حشد من قادة العالم بمدينة شرم الشيخ في مصر، لمواجهة أكبر تحديات للبشرية على مدى التاريخ، حيث يتم بحث مواجهة التغيرات المناخية التي أرهقت العالم وضرورة إنهاء الحرب مابين دولتي روسيا وأوكرانيا لتفادي الأخطار الناتجة عن هذه الحرب».

وأكد شيخ الطريقة المروانية الخلوتية، الشريف مروان عمر محمد، أن مريدي الطريقة يضعون يدهم في أيدي أبناء الشعب المصري، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، وحماية مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الدولة المصرية والمشروعات العظيمة التي تم افتتاحها والمشروعات الجاري العمل بها.

مشايخ الطرق الصوفية

وأضاف شيخ المروانية، أن مشايخ الطرق الصوفية يناشدون بعدم استخدام العنف والإرهاب والمظاهرات ويقولون حافظوا على بلادكم الحبيبة ويقولو لا للعنف ولا للتخريب ولا للمظاهرات، وحيث قال الله تعالى «بسم الله الرحمن الرحيم اهبطوا مصر فإن لكم فيها ما سألتهم»، وأن الله حافظ مصر وشعبها الأصيل، وسوف يشهد التاريخ على إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي وينعم أولادنا وبناتنا في الفترة المقبلة بتلك الإنجازات وأتمنى كل الخير لبلادنا الحبيبة.

وكانت الطرق الصوفية في مصر، أعلنت فى وقت سابق عن دعمها الكامل لاستقرار البلاد، ورفض أي دعوات تخريبية من شأنها تقويض العمل والبناء، ونشر الفوضى والعنف في الشارع المصري، مما سيؤدي حتمًا للدخول بالبلاد في نفق مظلم، خاصة أن هناك من يسعى لحدوث اضطرابات في البلاد للعودة للشارع من جديد مثل تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض الجماعات والتيارات المتطرفة الأخرى.

أعلن الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للصوفية، عن رفض الطرق الصوفية أي دعوات تخريبية من شأنها إحداث فوضى أو عنف في الشارع المصري، مطالبًا المصريين بالوقوف خلف القيادة السياسية وعدم الانصياع لتلك الدعوات التخريبية.