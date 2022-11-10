إنارة أيقونة السلام ومستشفى شرم الشيخ باللون الأرجواني لدعم الأطفال المبتسرين

أقامت الجمعية الملكية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال للعام الخامس على التوالي، احتفالية اليوم العالمي للطفل المبتسر من شرم الشيخ، بإنارة كل من أيقونة السلام ومستشفى شرم الشيخ الدولي ومبنى مجلس مدينة شرم الشيخ باللون الأرجواني لدعم مبادرة «ابني البدري»، التي ترعى الطفل المبتسر في مصر والتي تقام هذا العام بالتزامن مع قمة المناخ COP 27.

انطلقت الاحتفالية تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة ومؤسس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، ولفيف من أعضاء مجلس النواب منظمة «أشوكا العالمية»، ولفيف من المشاركين بمؤتمر تغير المناخ.

تعريف الأطفال المبتسرين

يشار إلى أن المبادرة تهدف إلى التعريف بالأطفال المبتسرين، والمساعدة في رفع وعي المجتمع بأسباب الولادات المبكرة وخطورتها علي الطفل، حيث أن الولادات المبكرة هي أحد أهم أسباب الإعاقات والسكتات الدماغية لدى الأطفال المولودين مبكرا، وتجعلهم أكثر عرضة للأمراض المزمنة مستقبلا.

الرعاية للطفل المصري

وتعتبر هذه المبادرة جزء هام من اهتمام الجمعية بألف يوم الذهبية ضمن المبادرة الأم «الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، التي تهدف إلى خلق وعي مجتمعي بأهمية الألف يوم الأولى من عمر الطفل وتقديم كافة أوجه الرعاية للطفل المصري منذ أن يكون جنين في رحم الأم وطول فترة الحمل وأثناء الولادة، وأيضا خلال السنتين الأولى من حياته لما لهذه الفترة من أهمية في حياة الطفل.