الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا بالإسكندرية: أمطار خفيفة وطقس بارد

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة بالإسكندرية، توقعات سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 40%، مع استمرار برودة الجو وتراجع درجات الحرارة، في ظل الأجواء الشتوية التي تعيشها عروس البحر الأبيض المتوسط وإعلان حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي في الإسكندرية التي أطلقتها منذ الإثنين الماضي ومستمرة لحين اعتدال الطقس.

وكثفت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أعمال التطهير اليوم بعد أمطار أمس الأربعاء، وذلك لرفع المخلفات عن الشبكة من أجل استيعاب أي أمطار جديدة، تحسبًا لأي تقلبات في حالة الطقس غدا بالإسكندرية.

حالة الطقس غدا بالإسكندرية

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه متوقع سقوط أمطار خفيفة قد لا تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين بنسبة لن تتجاوز 40% تقريبًا، على مناطق عدة في الإسكندرية.

وترتبط حالة الطقس غدا بالإسكندرية، بدرجات الحرارة التي تصل فيها العظمى إلى 24 درجة مئوية، والصغرى 17، ما يعني تراجعا في درجات الحرارة عن حاجز الـ20 درجة مئوية ليلا.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وتستمر حركة ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية من 1 إلى 1.5 متر، وهو ما يعني هدوء الأمواج عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية الذي كانت تشهد ارتفاع الأمواج وتتجاوز المترين.