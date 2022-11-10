حالة الطقس غدا الجمعة.. غائم على القاهرة وممطر في المحافظات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار رعدية، غدًا الجمعة، على مدن السلوم وحلايب وشلاتين وجبال البحر الأحمر، كما تتوقع استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية، وتكون الأمطار بين متوسطة وخفيفة.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها، أن الطقس الغائم سيكون مستمرًا على جميع محافظات الجمهورية، عدا شمال وجنوب الصعيد، مع استمرار الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت «الأرصاد»، إلى أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة، خلال الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، على محافظات شمال الصعيد وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى ومدن القناة، في حين يسود طقس لطيف على محافظات جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

وجاءت درجات الحرارة، المتوقعة في حالة الطقس غدًا الجمعة 11 نوفمبر على جميع مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 24 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 24 - 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 24 - 17

- طنطا 24 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 23- 17

- وادي النطرون 24- 17

- مطروح 23 - 15

- السلوم 23 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 23 - 17

- رفح 23 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 29 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21