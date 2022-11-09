حالة الطقس غدا الخميس بالإسكندرية.. أمطار خفيفة بنسبة 40%

تشهد حالة الطقس غدًا الخميس بالإسكندرية اضطرابات، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17 مئوية، وتكون حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل ويبلغ ارتفاع الموج بين 1 لـ1.5 متر، وذلك ضمن توقعات حالة الطقس غدًا الخميس بالإسكندرية.

رفع درجة الاستعداد تزامنا مع حالة الطقس غدًا الخميس بالإسكندرية

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية رفع درجة الاستعداد في الشركة منذ أول أمس الاثنين، استعدادًا لهطول الأمطار، وفق طبقًا لبيان حالة الطقس الوارد من هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية، وتفريغ بيارات محطات الرفع أولًا بأول.

استمرار عمل غرفة الطوارئ

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا وجود رؤساء القطاعات، ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي مشكلة.

وأكد التنسيق الكامل مع غرف عمليات الشركة القابضة ومحافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بها، للتصدي للأمطار وفق توقعات حالة الطقس غدًا الخميس بالإسكندرية.