فنانون روس يرسمون مصر بلوحاتهم احتفالا بـ«توت عنخ آمون».. «حوار مع الخلود»

تنقلوا بين محافظات مصر لمدة 16 يومًا، اطلعوا على معالمها وطابع الحياة فيها، ورسموا المشاهد والأماكن الأثرية والمدن الساحلية والأحياء القديمة في لوحاتهم، معبرين عن مكانة مصر في وجدانهم وأعمالهم الفنية، من خلال معرض «حوار مع الخلود» الذي جاء احتفالاً بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

ضم الوفد الذي جال المحافظات المصرية 5 فنانين روس، هم: ليليا أوستيوجوفا وفلاديمير فاخروشيف ويكاترينا فيازيمسكايا وإلكسي سميرنوف وفلاديمير سيميونوف، وتنوعت أعمالهم في التعبير عن مصر، إذ تناولوا ليل القاهرة وشوارع مصر القديمة ومساجدها وكنائسها وقهاوي عاصمة المعز، وجمال المناظر في البحر الأحمر وشمسها الدافئة، وملامحها التاريخية ومعالمها الأثرية الفريدة التي امتدت من برج القاهرة وأهرامات الجيزة إلي معبد الكرنك ومعبد حتشبسوت، وقدموا مصر في أبهى صورة.

المعرض يأتي احتفالاً بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

وافتتح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وفيكتور فورابايف القنصل العام الروسي بالغردقة، معرض «حوار مع الخلود» بقاعة المعارض بالبيت الروسي بالقاهرة، قائلًا إن الفن التشكيلي قادر على تعريف «الروس» بالمعالم المصرية التاريخية والمعاصرة، مشيرًا إلى أن الوفد يضم أسماء كبيرة من الفنانين، فيما أكد القنصل العام أن المعرض يأتي مواكبًا لاحتفال مصر والعالم بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، الحدث التاريخي الذي أبهر العالم إذ تعد المقبرة الفرعونية الوحيدة التي عُثر عليها بمقتنياتها كاملة.

حفل غنائي بـ 3 لغات في افتتاح المعرض

وكرم «جاتين» الفنانين الروس المشاركين في المعرض بمنحهم شهادات تقديرًا لجهودهم الفنية، وأعقب التكريم فقرة فنية للمطرب محمد شريف الذي غنى باللغات الروسية والإسبانية والعربية، وأكد الفنان المصري عادل بنيامين، أن هذا المعرض يُمثل دعاية كبرى لمصر، بما أتاحته الفرصة لهم من مشاهدة مصر بحضارتها المتنوعة.

معرض في روسيا لتقديم مشاهد من الحضارة المصرية

أكسانا يرومولايفا رئيسة الوفد، قالت إن معرض القاهرة هو المرحلة الاولى لأعمال الفنانين الروس عن مصر، إذ تخطط لعمل معرض كبير في روسيا لتقديم مشاهد من الحضارة المصرية العريقة، ووجهت الشكر للقنصل العام فورابايف الذي لم يبخل بجهوده لإنجاح هذه الرحلة وللفنانين المصريين لاهتمامهم بالمعرض، فيما قدم مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الشكر لفيكتور فورابايف للقنصل العام، لرعايته رحلة الفنانين الروس إلى مصر وجهوده في تنظيم هذه الزيارة.