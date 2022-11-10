إصابة عاملين في حادثين منفصلين ببورسعيد

أصيب شابين مساء اليوم في حادثي سقوط من أعلى، وفي انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة في منطقتين مختلفتين في بورسعيد، وتم نقلهما إلى المستشفى.

نقل المصاب إلى مستشفى الزهور

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، يفيد بوصول ممدوح محمد طاهر علي الشناوي، 26 سنة مصاب بجرح في الساق اليمنى إلى مستشفى الزهور، وجار التعامل مع الحالة.

سقط على سيخ حديدي

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن العامل أصيب إثر سقوطه من أعلى على سيخ حديدي، أثناء عمله في قرية سياحية تحت الإنشاء بحي المناخ ببورسعيد.

انقلاب دراجة نارية

كما تلقي مدير أمن بورسعيد إخطارًا يفيد بوصول إيهاب التابعي فتحي سالم، 31 سنة، مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إلى مستشفى 30 يونيو، وتبين لرجال البحث الجنائي أن الشاب أصيب في حادث انقلاب دراجة بخارية جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.