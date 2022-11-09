بدء اختيار الكوادر البشرية في منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس

بدأت مديرية الصحة في محافظة السويس، إجراء المقابلات الشخصية لاختيار الكوادر البشرية التي ستعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

لجنة المقابلات تبدأ عملها

وأجرت اللجنة المكلفة عددًا من المقابلات الشخصية لاختيار مديري الوحدات والمراكز، وكذلك مسؤولي الجودة بمنظومة التأمين الصحى الشامل وذلك بحضور أعضاء لجنة المقابلات الشخصية الدكتورة هدى النوبي مدير إدارة التخطيط، الدكتورة سارة أحمد مدير إدارة الجودة، والدكتورة شيماء مدير إدارة الرعاية الأساسية، وذلك تحت إشراف ورعاية ورئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة.

الكفاءة أساس الاختيار للوظائف

وأكد إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس أن اختيار المتقدمين للمقابلات قائم على الكفاءة ومن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة، وجار التنسيق لاستكمال باقي المقابلات.

وشدد على أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي الركيزة الأكبر في تقديم الرعاية الصحية والطبية الأمثل بالسويس وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى المجمع الطبي المتكامل الذي يعد ليكون صرحًا طبيًا هو الأكبر بإقليم القناة، وسيتوفر به مختلف التخصصات الطبية لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاوره.