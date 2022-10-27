قصص واقعية.. برنامج «ماما دوت أم» يسلط الضوء على انعدام الثقة بين الزوجين

سلط برنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية فاطمة عمر، الضوء على موضوع انعدم الثقة بين الزوجين بأمثلة حية، سواء بسبب إخفاء الزوج إصابته بمرض ما أو كون الزوج له علاقة سرية مع سيدة أخرى.

سيدة: زوجي أخفى مرضه الوراثي واكتشفته بعد إنجابي

قالت إحدى السيدات التي رفضت إظهار شخصيتها أمام الكاميرا إن زوجها لديه مرض وراثي، وكان يؤثر ذلك على مجهودها ومشاركتها مع أولادها إضافة لعلاقتها الخاص، «كان يؤثر في كل النواحي، وهذا المرض ليس وراثي، ولكن علمت بأنه مرض وراثي خلال حملها، بالرغم أنها كانت تذهب لطبيب من طرف عائلة زوجها كان يطمأنها بأن الأمر بسيط، وفي النهاية لجأت إلى الله بأنه يعافني».

وأضافت أنها بعدما رزقت بطفلتين بدأت الخلافات تدب بين زوجها وصدامات على نطاق واسع «كان رد أهله على هذه المشكلات بأن هذا هو طبع ابنهم – واللي عندك إعمليه!- كنت أرغب في أن نتكاتف مع بعض، خاصة أن زوجها مر بهذه التجربة في الطفولة، وبالتالي لديهم خبرة في التعامل مع المرض الوراثي الذي انتقل لبناتها التوأم».

ونصحت الفتيات باختبار الشخص الذي ينوين الارتباط به، «لابد من اختباره في كل شيء، خاصة أن العلاقة بينهما سينتج عنها أطفال، وبالتالي يجب أن يكون هؤلاء الأطفال بصحة جيدة».

في سياق متصل، قالت سيدة أخرى، رفضت إظهار شخصيتها، قصتها مع انعدام الثقة مع زوجها، إن زوجها كان المحامي الخاص بشقيقتها الكبرى، والتي تكبر عنها بـ 14 سنة بينما هو يكبر عنها 15 عاما، متابعة: «كانا أصدقاء ثم ارتبطا عرفيا، وفي نفس الوقت دخل معي في علاقة حب، ولم يخبرني بعلاقته بها، ولكن شقيقتها حذرتني منه وقالت لي دة مش سهل».

سيدة: زوجي ارتبط بشقيقتي عرفيا

وأضافت السيدة أنها قبل الارتباط به طلب منها أموال من شقيقتها، متابعة: «طلب مني بعد ذلك بالحصول على أموال من شقيقتها، فطلبت منه نسيان هذه الأموال طالما ينوي الارتباط بي، ولكنه نسى هذا الموضوع مؤقتا وبعدما تزوجنا تفاجأت من الجيران بموضوع علاقته مع شقيقتي».