باحث سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: العالم يشهد حروبا في المستقبل بسبب الصراع بين الدول الكبرى

قال الدكتور سمير التقي، باحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إننا نشهد الآن الانتقال من عالم متعدد الأقطاب في إطار نظام عاملي واحد إلى تفكك النظام العالمي، وهذا يطلق مجموعة من الحروب بعضها في إطار الصراع بين القوى الكبرى وبشكل أساسي الصين والولايات المتحدة.

انهيار النظام العالمي

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب في أولى حلقات برنامج «10 داونينج ستريت» الذي تقدمه الإعلامية جمانة هاشم على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «ستندلع حروب في إطار التحوصل في العولمة، وكل منطقة ستحاول أن تكتفي بمواردها وسلاسل التوريد الخاصة بها، وستكون هناك صراعات؛ لأن عمليا المشكلة الرئيسية في انهيار النظام العالمي».

نقص في سلاسل التوريد

وتابع الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن هذا الانهيار يؤدي إلى حروب تقليدية ونقص في سلاسل التوريد وأزمات في الدول الفقيرة، وحروب أهلية سواء في إفريقيا أو وسط آسيا لذلك فنحن ندخل مرحلة صعبة.