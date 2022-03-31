ضبط سلع منتهية الصلاحية ومصنع مواد غذائية بدون ترخيص في كفر الشيخ

تمكنت حملات جهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عدد من السلع واللحوم المجمدة غير الصالحة للاستخدام، إضافة لسلع مجهولة المصدر، كما حررت محاضر لتجار لعدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدد آخر لتجار يبيعون السلع بأزيد من التسعيرة المحددة لها.

سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي

وتمكنت الحملات من ضبط 60 كيلو قشطة غير مدون عليها أي بيانات خاصة بالإنتاج أو الصلاحية، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمصنع منتجات ألبان، إضافة إلى التحفظ على 350 كجم قشطة بمصنع آخر، ويشتبه فى مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومخالفة أحكام القانون لعدم الاحتفاظ بالفواتير البيعية داخل المصنع، والتي توضح سعر البيع للتاجر وسعر البيع للمستهلك.

عدم إعلان أسعار المواد الغذائية

كما حررت الحملات التموينية بكفر الشيخ محضرين لأنشطة بيع مواد غذائية ونشاط بيع مواد البناء، لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار للسلع المعروضة للبيع لجمهور المستهلكلين، وتم التحفظ على المضبوطات، وتمت إحالتها للنيابة العامة، وتم ضبط 98 كجم زيتون غير مدون عليه أي بيانات بشأن الإنتاج أو الصلاحية، ويشتبه فى مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بسوبر ماركت.

وضبطت الحملات مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وتم التحفظ على مكرونة مجهولة المصدر وبدون أي فواتير تدل على مصدرها.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1750 كجم سمن مجهولة المصدر، و11 عبوة قشطة غير مدون عليها أي بيانات بشأن الإنتاج أو الصلاحية، ويشتبه في مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بأحد مصانع الألبان، فضلا عن التحفظ على 1650 كيس ملح طعام مجهول المصدر، وغير محتفظ بخواصه الطبيعية، ويُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بسوبر ماركت.