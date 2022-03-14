ضبط 2177 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في شقة بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملة مكبرة؛ ما أسفر عن ضبط 42 كرتونة زيت، و2 طن سمن وعلف حيواني، و2177 عبوة مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وبدون فواتير.

محاربة محتكري السلع الغذائية

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، إنه تم تشكيل حملات تموينية بدائرة المحافظة؛ لمحاربة محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية.

ضبط 42 كرتونة زيت سندباد بدون فواتير

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن الحملات التموينية، جاءت بالتنسيق مع مديرية الصحة بالغربية، وتم ضبط محل بقالة تمويني، والتحفظ على 42 كرتونة زيت سندباد حر بدون فواتير مخالفة للقرار 45 لسنة 2022، كما تم ضبط مخزن سلع غذائية والتحفظ على 1025 كجم سمن شورتن بدون فواتير مخالف للقرار 45 لسنة 2022، إلى جانب ضبط محل أعلاف والتحفظ على طن علف بدون فواتير بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 94، وتحررت عن ذلك محاضر جنح والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ضبط قهوة وتمر منتهية الصلاحية

وأوضح «أبو هاشم»، أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط 2177 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل شقة غير مرخصة، عبارة عن 450 كجم بن قهوة داخل 900 عبوة، وكذلك عبوات تمر وعبوات مقرمشات وتخسيس جميعها منتهية الصلاحية، وتحرر محضر بالواقعة.