مسؤولو البنية التحتية بالبنك الدولي: مصر نفذت مشروع توصيل الغاز بكفاءة

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءين، على هامش المشاركة في قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ، اللقاء الأول مع ريكاردو بوليتي نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية، واللقاء الثاني مع بول نومبا أوم المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.

وتناول اللقاءان أهمية النقاشات التي تجرى خلال يوم إزالة الكربون الذي يقام غدا الجمعة، ووافقت إدارة قمة المناخ على إدراجه ضمن فاعليات القمة لأول مرة، كما تم خلال اللقاءين تناول عدد من موضوعات التعاون المشترك كالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومشروعات خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وغيرها من مجالات التعاون الحالية والمستقبلية.

الملا يؤكد حرص الوزارة على سرعة توصيل الغاز للمنازل

وأكد الملا حرص الوزارة على الإسراع في معدلات تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وزيادة المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية النظيفة والآمنة في الوقت ذاته، وأن البنك الدولي قام بتمويل أعمال توصيل 2.3 مليون وحدة سكنية في مشروع توصيل الغاز للمنازل بداية من عام 2016، ونعمل معاً على توقيع الاتفاق على المشاركة في مرحلة جديدة من المشروع، كما أشار إلى الحرص على تنفيذ مشروعات متنوعة في جميع مجالات الصناعة البترولية من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية، وكذلك ترشيد استهلاك وتحسين كفاءة الطاقة، ودعا البنك للمشاركة في تلك المشروعات، ومشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، ومشروعات تنمية إنتاج الهيدروجين.

إشادة مسؤولي البنك الدولي بمصر

وخلال اللقاء الأول، أكد ريكاردو، أهمية جلسات الغد في توضيح مبادرات قطاع الطاقة نحو خفض الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري، والمبادرة التي أعدها منتدى غاز شرق المتوسط لنزع الكربون من الغاز، التي سيتم مناقشتها ضمن جلسات الغد واهتمام البنك بتمويل مثل تلك المبادرات، كما أوضح أن ما حققته مصر في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أهدافها التطويرية والتنموية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين، وهو مهم جدا بصفته وقود حضاري يحل محل البوتاجاز، موضحا أن البنك معني بتمويل المبادرات التي تخدم أهداف البند السابع من أهداف الألفية الإنمائية وهو توفير طاقة نظيفة مستدامة بسعر معقول.

وفي اللقاء الثاني، استعرض الوزير مع بول نومبا مجالات تعاون البنك مع مصر في مجالات صناعة البترول والغاز ومشروع تحديث وتطوير القطاع والتعاون في البنية التحتية لتوصيل الغاز، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة والفرص المستقبلية للتعاون بين قطاع البترول والبنك الدولي، واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل لدراسة وإعداد الفرص التي يمكن للجانبين التعاون في تنفيذها بقطاعي البترول والتعدين.

وخلال اللقاء، أعرب بول نومبا عن سعادته بالتواجد في قمة المناخ بمصر، وقدم التهنئة لمصر على نجاح التنظيم واستضافة القمة، وأشاد بالتعاون القائم بين قطاع البترول والبنك الدولي، الذي يتم زيادته باستمرار، والتعاون المثمر في المشروع الحضاري الناجح توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، كما أشار إلى أن البنك الدولي يعلن عن مبادرة تحت اسم الهيدروجين للتنمية، ويوفر البنك المساعدة والدعم لها ودعا مصر للانضمام إليها.

حضر اللقاءين المهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى،فيما حضر اللقاء الثانى من البنك الدولى ‏روبرت أبو جويد مدير العمليات بمنطقة مصر وجيبوتى واليمن وأفودا ليون بياويو رئيس برنامج ومسؤول طاقة رفيع المستوى لمنطقه مصر وجيبوتى واليمن والبنية التحتية بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وديمتريوس باباثاناسيو مدير الممارسات العالمية للطاقة بالبنك.