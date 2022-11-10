«المؤسسات الإعلامية» بالكويت: مصر نجحت في تنظيم قمة المناخ بحرفية ودون مشكلات

أشاد عبدالرحمن السيد، عضو اللجنة التأسيسية للاتحاد العالمي للمؤسسات الإعلامية بالكويت، بقمة المناخ التي تعقد في مدينة شرم الشيخ، واصفا إياها بأنها تاريخية، حيث إن الوفود التابعة لعدد كبير من دول العالم استطاعت المدينة استيعابهم جميعا، دون حدوث مشكلات لهم تذكر.

شرم الشيخ شهدت توافد الكثير من مواطني الدول للمشاركة في قمة المناخ

وأضاف «السيد» في تصريح لـ«الوطن»، على هامش مشاركته بقمة المناخ، أن المؤتمرات السابقة التي كانت تعقدها مصر، بما فيها منتدى شباب العالم جرى عقدها على محدود من المدعوين، غير أن شرم الشيخ شهدت توافد الكثير من مواطني الدول مختلفي الجنسيات للمشاركة في قمة المناخ.

السيد: قمة المناخ الحالية مهمة لكل دول العالم

وأوضح أن قمة المناخ الحالية مهمة لكل دول العالم، حيث ستشهد الاتفاق على النسب التمويلية التي ستحصل عليها كل دولة من الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية، والتي شهدتها عدد كبير من الدول خلال السنوات الأخيرة، بداية من الحرائق الموسعة بالعديد من البلدان، وذوبان كميات هائلة من الجليد، وارتفاع درجات الحرارة، بخلاف الأعاصير التي تؤثر على حياة البشر.

وأكد أن كل تلك التغيرات والمشكلات المناخية التي عانتها الدول دفعتهم لتوحيد الصفوف من أجل إحداث تغير كبير تجاه العادات والتقاليد التي يتبعها البعض وتؤدي إلى زيادة نسب الانبعاثات الكربونية إلى الغلاف الجوي، الأمر الذي بدوره يؤثر على المناخ بشكل عام.

وأشار إلى أن قمة المناخ سيكون لها حلول في إنقاذ كوكب الأرض من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، فيما ينتظر المواطنون النتائج التي ترضي شعوب العالم وتطلعاتهم لعدم زيادة درجة حرارة الأرض لـ1.5 درجة مئوية.

وشدد على أن المنطقة الخضراء في شرم الشيخ بقاعة المؤتمرات بها مجموعة من المشروعات المبتكرة من قبل الشباب المصريين، والتي تتماشى مع رؤية مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.