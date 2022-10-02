أكواد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2022-2023.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكواد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2022-2023، وطرق دفع المصاريف سواء بالتقسيط أو بشكل كامل، حيث يتمكن أولياء الأمور من دفع المصروفات عبر منافذ توزيع فوري المنتشرة حول أنحاء الجمهورية.

وفيما يلي، ننشر أكواد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2022-2023 التي خصصتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأولياء الأمور لدفعها عبر منافذ فوري، والتي جاءت كالتالي:

أكواد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2022-2023

وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أكواد لدفع المصاريف الدراسية، بطريقتين الأولى بشكل كامل، والثانية بنظام الأقساط تدفع في مواعيد منتظمة والتي جاءت كالتالي:

- لدفع المصروفات الدراسية بشكل كامل، من خلال منافذ فوري كود 666.

- لدفع المصروفات الدراسية بشكل أقساط من خلال منافذ فوري كود 66609.

ويتضمَّن كود دفع المصروفات من فوري، البيانات الشخصية للطالب، والتي تتضمن الاسم الرباعي، محل إقامة الطالب، والمرحلة التعليمية، واسم المدرسة، وتنصح الوزارة ولي الأمر والطالب بالاحتفاظ بكود دفع مصاريف المدارس.

موعد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2022-2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد دفع مصروفات المدارس الحكومية 2022-2023، على 3 أقساط وهي كالتالي:

- يكون الموعد الأول لسداد القسط الأول للعام الدراسي، بداية من الأول من أكتوبر 2022.

- أما الميعاد الثاني لسداد القسط الثاني في يناير 2023.

- ويكون القسط الأخير من المصروفات المدرسية فيستحق في مارس 2023.

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم سداد جميع المصروفات من خلال كل منافذ التحصيل الإلكتروني المعتمدة لدى الوزارة، بالإضافة إلى مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال الرقم القومي للطالب.

ويمكن لأولياء الأمور متابعة بيانات الطلاب، من خلال خدمة بيانات التلميذ، عبر موقع مركز معلومات الوزارة، والتي تظهر كل ما يتعلق بالطالب مثل الغياب خلال العام الدراسي 2022-2023، وأيضا درجات الطالب الشهرية ونصف العام ونهاية العام، كما يستطيع أيضا متابعة المستوى الدراسي للطالب طوال العام الدراسي وتقييمات المعلمين.