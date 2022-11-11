رئيس جامعة طنطا: أنشأنا أول مركز لإدارة المخلفات الإلكترونية

تعد جامعة طنطا من المؤسسات الداعمة للمشروعات الخضراء الذكية ومؤتمر المناخ المقام حاليا في مدينة شرم الشيخ، بحضور قادة العالم لمناقشة التحديات ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال العديد من الفاعليات والأنشطة والأبحاث والابتكارات ومنها تدوير المخلفات الإلكترونية.

دعم مبادرات رئيس الجمهورية

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن جامعة طنطا لا تدخر جهدًا في الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع والعمل على الحد من التلوث البيئي ودعم مبادرة رئيس الجمهورية اتحضر للأخضر، التي من شأنها الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، ومن بين تلك الجهود التي تبذلها جامعة طنطا في هذا المجال إنشاء أول مركز لإدارة المخلفات الإلكترونية بكلية التربية الرياضية بمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأضاف «ذكي»، في تصريحات لـ«الوطن» أن جامعة طنطا سباقة بالأفكار والخطوات التي تدعم المبادرات الرئاسية، والمركز يأتي في إطار حملة «اتحضر للأخضر»، بوزارة البيئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويساعد المركز في الحفاظ على البيئة وأيضا توفير فرص عمل للطلاب والطالبات بكليات الجامعة.

أهداف المركز

في السياق، قال علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، أن إنشاء هذا المركز هو الأول من نوعه في كليات جامعة طنطا، وهدفه تجميع المخلفات الإلكترونية والتعاقد مع الشركات المتخصصة لإدارتها والاستفادة منها من خلال إعادة تدويرها وأيضا توفير فرص عمل إلى طلاب الجامعة، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة، حيث أن الشركة المتعاقد معها الكلية تدرب الطلاب على آليات التجميع والتدوير.

ولفت إلى أن المركز يعمل على تجميع كل مخلفات الأجهزة الإلكترونية من هواتف وأجهزة كمبيوتر وإعادة تدويرها بشكل استبدال القطع التالفة في الجهاز من الأجهزة الأخرى التالف فيها قطع مختلفة.