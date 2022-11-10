أطفال يزرعون الأشجار بدسوق تفاعلا مع مؤتمر المناخ وندوة عن فعالياته بمدرسة

شهدت بعض مدارس محافظة كفر الشيخ، عددا من الفعاليات تفاعلاً مع مؤتمر المناخ الذي يُعقد بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمناقشة المُعلمين الطلاب عن المؤتمر وفعالياته، والغرض منها، إضافة لمشروعات «حياة كريمة» التي تشهدها المحافظة في قرى مطوبس، بالإضافة للمراكز الأربعة التي تشملها المرحلة الثانية.

وشهدت مدرسة الشهيد رفعت رجب الابتدائية بشباس الشهداء، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، زراعة الأطفال للأشجار، وزيادة المساحات الخضراء بها، ضمن ترسيخ مفهوم الوعي البيئي و«اتحضر للأخضر» لدى رياض أطفال الروضة، وتوصيل مفهوم الممارسات الخاطئة التي تؤثر على النباتات الخضراء وتلوث البيئة وكيف نرعى النبات ونحافظ عليه، بإشراف محمد عبد المنصف عليبة، مدير المدرسة، ومحمد حلمي معوض، وكيل المدرسة.

ندوة عن مؤتمر المناخ COP27 في مدرسة الزهور

كما شهدت مدرسة الزهور الرسمية للغات، ندوة عن مؤتمر المناخ COP27، المقام بشرم الشيخ، بإشراف شرم حسام الأشموني، مدير المدرسة، وتوضيح أهم أسباب التغيرات المناخية، وأهمية الحفاظ على البيئة، من خلال ندوة علمية بالمحطة، وألقى المحاضرة الدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا لشؤون الإرشاد والتدريب، ورئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بكفر الشيخ.

اهتمام الدولة بالحدث العالمي

كما تناول «السماحي»، فعاليات المؤتمر وأهميته، ومشاركة دول العالم، واهتمام الدولة بالحدث العالمي، والاستعداد له جيداً، والفعاليات المتميزة التي شهدها المؤتمر، بالإضافة لتوضيح خطر التلوث على البيئة.