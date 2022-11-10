طبيب نفسي لـ«ماما دوت أم»: الأذكى من يقود سفينة الأسرة «مش الراجل ولا الست»

قال الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الطباع لا يمكن أن تتغير بشكل جذري بعد الزواج، فلا يمكن للبخيل أن يصبح كريما، لكن يمكن أن يكون أقل بخلا، لافتا إلى أن أي علاقة إنسانية يسيطر عليها الأذكى، وليس الرجل أو المرأة، فالذكي هو المتحكم في طباع الطرف الآخر، وفي حالة كون الاثنين محدودي الذكاء، تكون هناك مشكلة في قيادة سفينة الأسرة.

تحسين طباع الآخر وتحمل الأخطاء

أوضح «عمر»، خلال استضافته ببرنامج «ماما دوت أم» مع الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع على فضائية «DMC»، أنه كلما كان الفرد يتمتع بالذكاء الاجتماعي، كلما كانت لديه القدرة على تحسين طباع الآخر، وتحمل الأخطاء، مشيرا إلى أن التغير والتحسن، يحسن بشكل جزئي ويحتاج لوقت ومجهود دائم، فالعلاقات تكتمل بالمجهود في البحث والدراسة ومحاولة التكيف.

الاختيارات كانت خاطئة وفاشلة

وأشار الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إلى أن تعدد الخطوبة يعني أن الاختيارات كانت خاطئة وفاشلة، ولابد من الاختيار بشكل أكثر هدوء وأقل اندفاعية، إذ يؤدي الفشل في الاختيارات أكثر من مرة، لضعف الثقة بالنفس، ويدعو المرء للتفكير بشكل دائم والخوف من الالتزام.