أستاذ موارد مائية لـ محمد علي خير: 83% من زراعات العالم قائمة على الأمطار الموسمية

قال الإعلامي محمد علي خير، إن التغيرات المناخية تؤثر بشدة على قطاع الزراعة، إذ أن التغير المناخي يؤدى بدوره إلى تغير في فصول العام ما بين زيادة أو نقصان، وزيادة في الموجات الباردة فكل تلك العوامل تؤثر على المحاصيل المنزرعة.

نورالدين: قطاع الزراعة لا يستطيع التخلي عن الطقس والحقول المفتوحة

من جانبه، أضاف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والموارد المائية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي»، والمذاع على فضائية «المحور»، أن قطاع الزراعة لا يستطيع التخلي عن الطقس أو الحقول المفتوحة، مشيرا إلى أن 83% من زراعات العالم قائمة على الأمطار الموسمية.

«نور الدين»: قد يحدث تكرار نوبات الجفاف أو القحط

واستطرد: «ممكن يحصل تكرار نوبات الجفاف أو القحط، والأنهار ممكن يحصل فيها فيضانات ودي أضرارها أكثر من نفعها، والمياه هي أساس الزراعة، والحرارة كمان، والزراعة في الأساس يجب أن أوفر ليها المياه، وقطاع الزراعة يستهلك 70% من المياه حول العالم».

وأوضح أنه مع زيادة تبخير المياه جراء ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية يؤدي ذلك إلى زيادة التبخير، وتقل الموارد المائية، «ده معناه أن الموارد المائية هتقل، والنبات هيشرب مياه أكتر علشان الجو بقى حر أكتر، وعلشان آخد نفس الغذاء فلازم أديله مياه أكتر».