وزير الزراعة: التغيرات المناخية تتسبب في عودة ظهور أمراض بعد اختفائها

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة عمل «الصحة الواحدة والتغير المناخي - رؤية واحدة واستجابة واحدة»، اليوم، على هامش قمة المناخ COP27 المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ.

إحكام السيطرة بشكل ملموس على مرض أنفلونزا الطيور

وأشار وزير الزراعة عند حديثه عن التغيرات المناخية إلى أن المحور الأول، يتمثل في التعاون مع الجهات الدولية الداعمة لنهج الصحة الواحدة وعلى رأسها الأطراف الأربعة: (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة)، والمحور الثاني التعاون مع كل من وزارتي الصحة والبيئة، في تطوير إطار استراتيجي للصحة الواحدة في مصر.

وأوضح أن المحور الثالث، يتضمن الحيلولة دون دخول الأمراض الحيوانية الناشئة إلى مصر، من خلال منظومة الإنذار المبكر والمسوح الوبائية في الحيوان، بالإضافة إلى إجراءات التحكم والسيطرة على الأمراض المشتركة من خلال إحكام السيطرة بشكل ملموس على مرض أنفلونزا الطيور وتبني نظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقري والبروسيلا وهما من أهم الأمراض المشتركة وتنفيذ خطة العمل المشتركة بين وزارات الزراعة والصحة والبيئة للحد من تنامي ظاهرة مقاومة المضادات الميكروبية.

وأوضح وزير الزراعة، خلال الجلسة، أن التغيرات المناخية أحد أهم العوامل التي تؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، ويؤدي إلى تغير النمط الوبائي وزيادة ضراوة بعض الأمراض وعودة ظهور أمراض كانت قد اختفت، فضلاً عن ظهور أمراض ناشئة لم تكن موجودة من قبل، إضافة إلى التأثير الكبير على تثبيط الجهاز المناعي للحيوانات وحساسيته للأمراض أو ظهورها مبكرا عن موعدها.