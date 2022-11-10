وزير الزراعة: مصر من أكثر دول العالم في كفاءة استخدام المياه

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية دشنت مشروعات كثيرة لإعادة استخدام المياه، وجعل الدولة من أكثر دول العالم في كفاءة استخدام المياه، حيث جرى إنشاء محطات عملاقة في إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة المحسمة، ومحطة مصرف بحر البقر التي تعتبر أكبر محطة في العالم.

وأضاف وزير الزراعة، في كلمته خلال فعاليات قمة المناخ COP27: «نسعى إلى إنشاء محطة أخرى طاقتها 7.6 مليون متر كعب في اليوم، وهناك الكثير من الإجراءات مثل النظام المبكر والبحوث التطبيقية والتوسع في استنباط أنظمة أصناف من التقاوي عالية الإنتاجية، وأهمية أن تتضمن المناهج الدراسية التغيرات المناخية والزراعات الذكية والزراعة الرقمية، وكل ما يتعلق بالزراعة الرقمية، لأن هذا القطاع أصبح قطاعا مهما ومسئولا عن الأمن الغذائي».