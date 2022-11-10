محمد الشرنوبي: دخلت التمثيل قبل الغناء بسبب والدي

كشف الفنان محمد الشرنوبي تفاصيل دخوله للمجال الفني، وتحديدًا اختياره لمجال التمثيل قبل الغناء، إذ كان يرغب في الابتعاد عن فكرة الواسطة، وحتى لا يعتقد الجمهور أن والده الملحن فاروق الشرنوبي هو سبب دخوله المجال.

محمد الشرنوبي: ولدي سبب دخولي المجال

وأوضح الشرنوبي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي»، على قناة cbc، أنه رفض البدء في الغناء قبل التمثيل، لأنه كان يريد الابتعاد عن مجال عمل أبيه، قائلا: «كان عندي قناعة إن لو غنيت الأول الناس هتقول إن أبويا اللي خلاني أدخل الوسط، فكنت عاوز أمثل وتبقى حاجة بعيدة عن الحتة اللي أبويا بيعملها، عشان أبقى بنيت نفسي بنفسي.. كنت أوفر أوي وعملت جوا نفسي صراع ملوش لازمة».

وتابع أنه بالفعل أجرى العديد من اختبارات الأداء في التمثيل، حتى تم اختياره في مسلسل في إيد أمينة مع الفنانة يسرا، مضيفا: «روحت اودشنز كتير ولفيت لفة محترمة لحد ما اشتغلت مع أستاذة يسرا، ومن بعدها تتابعت المشاركات».

محمد الشرنوبي: أجريت اختبارات عديدة

وعن مشاركته في مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، أشار محمد الشرنوبي إلى أنه وافق عليها دون قراءة النص، قائلا: «أول ما عرفت إن المسرحية للدكتور يحيى الفخراني وافقت بدون ما أقرأ، يكفي أني هقف جنبه».