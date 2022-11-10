محمد الشرنوبي ضيف «معكم منى الشاذلي».. يكشف أسرارا عن حياته الفنية

حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاة قناة «cbc».

محمد الشرنوبي يكشف بدايته الفنية مع منى الشاذلي

ومن المقرر أن يتحدث محمد الشرنوبي، مع منى الشاذلي، عن بدايته الفنية، كما يكشف أسرارا خلال حياته الفنية، وأسباب ابتعاده عن الغناء خلال فترة طويلة من بداية ظهوره، وعن كيفية دخوله مجال الفن.

كما يكشف محمد الشرنوبي، خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، عن تجاربه الفنية المختلفة التي قدمها خلال الفترة الماضية، من تمثيل وغناء، إذ يعرض له حاليا، عبر شاشة قناة «on»، مسلسل «إيجار قديم».

مسلسل إيجار قديم لمحمد الشرنوبي

مسلسل «إيجار قديم»، تدور أحداثه حول دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

ويشارك في بطولة المسلسل، شريف منير، صلاح عبد الله، فيدرا، محمد الشرنوبي، هشام إسماعيل، ميمي جمال، حازم سمير، رحمة حسن، بسمة داود، إلهام وجدي، أحمد أبو زيد، محمد نشأت، ومن تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج طارق رفعت.