الصور تكذب «الإخوان الإرهابية»: حياة طبيعية في شبرا الخيمة والجماعة تٌفبرك فيديوهات

تشهد شوارع ومناطق شبرا الخيمة الحيوية حالة من الهدوء، والسيولة المرورية، وحياة طبيعية دون أي تجمعات في كافة أنحاء المدينة التي حاولت جماعة الإخوان المحظورة الترويج على منصات التواصل الاجتماعي بوجود تظاهرات وتجمعات كبيرة في شبرا.

«الوطن»، ترد بالصور الهدوء في شوارع شبرا الخيمة خاصة القليوبية، وسيولة مرورية دون أي تجمعات عكس ما تروج منصات جماعة الإخوان المحظورة.

الإخوان تروج أكاذيب بشأن تظاهرات وهمية

وكانت لجان جماعة الإخوان، أعادت نشر فيديو من 3 سنوات يظهر وجود تجمعات في شبرا الخيمة الآن، وتبين أنه فيديو مكذوب والصور الحقيقة تفضح أكاذيب الإخوان.

وكانت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشرت صورا وفيديوهات قديمة ومفبركة لمظاهرات ادعت أنها تحدث الآن في شبرا الخيمة بالمخالفة للحقيقة على خلاف الحقيقة.

النشطاء يردون على صور وفيديوهات الإخوان المفبركة

بالبحث وراء هذه الصور والفيديوهات، تبين أنها صور قديمة لدعوات تحريضية مر عليها 3 سنوات، وتحاول الجماعة الإرهابية تصديرها لإحداث الفرقة بين أبناء الشعب وبث سمومها واستغلال الدعوات التحريضية.

ورد رواد مواقع التواصل على أكاذيب الإخوان بالصور والفيديوهات الحديثة، من نفس الميادين تظهرها خالية وتسير فيها حركة المرور بشكل طبيعي على خلاف ما تروجه الإخوان من أكاذيب.