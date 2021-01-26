«الهجان» يقود حملة نظافة في شوارع شبرا

في جولة مفاجئة، تفقدعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، شوارع مدينة شبرا الخيمة بحي شرق وغرب لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات .

واستهل المحافظ جولته بتفقد المحطة الوسيطة بالقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة، والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول، للتخلص الآمن منها وذلك في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة، حرصا على سلامة وصحة المواطن

يذكر أن المحطة الوسيطة بالقطاوي بحي شرق شبرا مقامة على مساحة 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم، وذلك بتكلفة إجماليه 25 مليون جنيه، وتخدم حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

كما تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة على ترعة الشرقاوية بمنطقة ميت نما ومنطي، وشارع مسجد الرحمة وأرض الجنينة بحي غرب شبرا الخيمة.

وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة

وحضر جولة المحافظ، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة

في وقت سابق تابع المحافظ يرافقه مجدي نجاح رئيس مجلس مدينه قليوب اعمال رفع الاتربه وتراكمات القمامه من علي ترعه الشرقاويه بميت حلفا بقليوب وناتج تطهير ترعة ميت حلفا بطريق ميت حلفا - الطريق الدائرى حيث تم ازالة الآف اطنان الاتربه وتمهيد الطريق امام حركة المرور وهذا حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين

وأكد المحافظ أن المنطقة ستشمل تطوير شاملا خلال الفترة المقبلة من خلال تدبيش الترعة ورصف الطريق من الجانبين ورفع كفاءة وإصلاح الكوبري الحديدي على الترعة لعبور المشاة والسيارات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري لرفع كفاءة وتطوير المنطقة بالكامل