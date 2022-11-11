اليوم.. وزير الخارجية الأمريكي يشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ

يشارك وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، في أعمال قمة مؤتمر المناخ COP27، التي تستضيفها مدينة «شرم الشيخ»، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الوزير بلينكن سينضم إلى رئيس الإدارة الأمريكية، جو بايدن، في تفعيل جهود «واشنطن» لتعزيز المساعي العالمية في مجال المناخ.

بلينكن سيحث إلى على ضمان استجابة cop 27 لأولويات قارة إفريقيا

وسيدعم وزير الخارجية الأمريكي، بايدن في دعوة الدول إلى تطبيق التزاماتها بشأن المناخ، وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن أنتوني بلينكن، سيحث على أن تكون جميع المساهمات الوطنية المحددة منسجمة مع هدف الـ 1.5 درجة سيليزية المعلن في «اتفاقية باريس»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أجمع معظم المتحدثين في قمة المناخ cop 27، على خطورة الأزمة المناخية التي تهدد العالم أجمع، وشدد المشاركون على ضرورة التحرك واتخاذ خطوات عملية من أجل خفض حرارة كوكب الأرض، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كما سيحث وزير الخارجية الأمريكي، على ضمان استجابة قمة cop 27، لأولويات واحتياجات قارة إفريقيا والدول والمجتمعات النامية المعرضة للخطر.

وتوجه بايدن في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى «شرم الشيخ»، للمشاركة في قمة المناخ cop 27، على رأس وفد رفيع يضم عددًا من كبار المسؤولين من بينهم بلينكن ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان ووزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم ووزير الزراعة توم فيلساك ومستشار شئون المناخ القومي علي زيدي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

سوناك يشيد بالتنظيم الناجح والمتميز لـCOP 27

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أشاد خلال لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوم الاثنين الماضي، بالتنظيم الناجح والمتميز لقمة المناخ cop 27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

وثمن سوناك، خلال اللقاء على هامش انعقاد قمة cop 27، الروابط الوثيقة بين البلدين، والزخم غير المسبوق الذي شهدته العلاقات بين مصر وبريطانيا على مدار السنوات الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.