الأشجار تحول مدينة كفر الشيخ لواحة خضراء صديقة للبيئة

تحولت مدينة كفر الشيخ إلى واحة خضراء تتناثر في شوارعها الأشجار المثمرة، وخلال السير فيها تنظر بعيناك في الشوارع الضيقة في حي ميت علوان أحد أحياء المدينة، لتجد مساحات من المسطحات الخضراء، وكذلك نباتات الزينة والتي تعمل على تنقية الهواء، وتساعد على الحد من التغيرات المناخية تزامنا مع مؤتمر المناخ cop27 كمحفل دولي نظمته مصر لمناقشة قضية التغيرات المناخية.

زراعة أشجار مثمرة

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نعمل على زيادة المسطحات الخضراء بمدينة كفر الشيخ بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، خاصة في شوارع الجيش، والاستاد، وشارع المصنع، وطريق صبري القاضي ، ومحور 47 الجديد، وأكثر من 8 ميادين رئيسية، ومدخل المدينة المار من أمام جامعة كفر الشيخ، بما يجعلها مدينة خضراء وصديقة للبيئة».

الشعور بالسعادة نحو الأخضر

من جانبه، قال الدكتور يحي زكريا عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن الزراعات الخضراء للأشجار المثمرة والنباتات داخل مدينة كفر الشيخ، جعلتها مدينة نموذجية، يمكنك أن ترى فيها جمال الأشجار في كل ربوعها، بما يعود على المواطنين بالسعادة.

وأشار إلى أن المساحات الخضراء بمدينة كفر الشيخ تقدر بنحو 25% من مساحتها، وهو أمر يجعلها واحة خضراء صديقة للبيئة وتساعد على الحد من التغيرات المناخية.