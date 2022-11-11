دينا الشربيني: والدتي رفضت عملي في التمثيل

أكدت الفنانة دينا الشربيني أن والدتها رفضت دخولها مجال التمثيل في البداية، لافتة أنها كانت ترغب في الالتحاق بمعهد السينما أو أكاديمية الفنون المسرحية، وأخبرت والدها في البداية عن رغبتها إلا أنه كان يتمنى أن تصبح مذيعة.

وأضافت «الشربيني» خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة في حلقة الخميس من برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON»، أن والدها اقترح عليها العمل مذيعة في البداية ثم الالتحاق بالتمثل حتى لا تغضب والدتها، مشيرة إلى أنها قدمت برامج شبابية مثل «شبابيك وعز الشباب».

«احنا لما بنشتغل مبنمش خالص»

وأكدت دينا الشربيني أنها تنم لفترات طويلة، وتنام مبكرًا، وأنها تعوض الأيام التي تعمل فيها، حيث لا تستطيع النوم بسبب العمل، معقبة: «إحنا لما بنشتغل مبنمش خالص»، لافتة أنها تحرض على الذهاب لصالة الألعاب الرياضية باستمرار.

وأشارت أنها تقسم أيامها بين صالة الألعاب الرياضية والبقاء في المنزل «أكل ونوم»، لافتة أنها حينما تستيقظ بنشاط تذهب لممارسة الرياضة وإلا تبقي في منزلها.