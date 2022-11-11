دينا الشربيني: «كنت بمثل قدام مراية الحمام وأنا صغيرة»

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على الفنان أمير كرارة في حلقة أمس الخميس من برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON»، وتحدثت عن ذكرياتها وبدايات دخولها الوسط الفني، وأعمالها مع الفنان أمير كرارة.

«كنت بمثل في الحمام عشان محدش يدخل عليا»

وقالت دينا الشربيني إنها كانت تمثل منذ طفولتها، حيث كانت تمثل في «الحمام» حتى لا يراها أحد، مضيفة، «أنا كنت قصيرة جدًا لدرجة إني مكنتش بطول المراية وكنت بقف عالبانيو وكنت بمثل في الحمام عشان محدش يدخل عليا، لكن لو في الأوضة هيخبطوا ويدخلوا».

وأكدت دينا الشربيني أن أول مشاهد تمثيلها كانت داخل الحمام، لافتة إلى أنها كانت تقضي ساعات طويلة داخل الحمام وهي تؤدي مشاهد تمثيلية أمام المرآة: «كنت بمثل جوة الحمام عشان أنا مكنتش قايلة لحد إني بحب التمثيل، وكنت بقعد قدام التلفزيون وأحفظ مشاهد ومسرحيات وأمثلها لنفسي وبسلي نفسي، وكنت بقعد بالساعات واطلع من الحمام ماما تقول أكيد بتستحمى وتلاقيني مستحمتش وده من وأنا بيبي».