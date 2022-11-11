دينا الشربيني: سموني «عاطف السكري» عشان بنقل أخبار «الشلة»

قالت دينا الشربيني، إنها لا تستطيع الكذب، موضحة: «أنا مبعرفش أكدب خالص وبيبان عليا، ولو سألتني عن أي حاجة هقول على طول».

وكشفت سر إطلاق اسم «عاطف السكري» عليها، مشيرة إلى أن والدة إحدى صديقاتها أطلقت عليها هذا الاسم نسبة للشخصية الشهيرة التي أداها الفنان الراحل يونس شلبي في مسرحية «العيال كبرت»، لأنها كانت تحكي لها كل ما تفعله «الشلة».

كنت طفلة متعبة

وحكت دينا الشربيني خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة في حلقة الخميس من برنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON»، وقائع طريفة عن طفولتها، «كنت بحب كوبري 6 أكتوبر وكنت بنام من أوله وأصحى لما ننزل، وكنا ساكنين في مصر الجديدة وفي طلعة صلاح سالم أنام ونروح للمهندسين ونرجع، وإحنا راجعين أصحى أقوله مشفتش الكوبري وأخليه يلف تاني ونفضل نلف للفجر»، مؤكدة أنها كنت طفلة «متعبة».

وكشفت الشربيني، عن عادة غريبة لها، إذ تحب تناول أكلة «الفسيخ» مع أصدقائها وزملائها داخل استديو التصوير، بشرط أن ياكل الجميع «فسيخ وبصل».