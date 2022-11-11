إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسوهاج.. «خلافات على قيمة إصلاح جرار زراعي»

شهدت دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر اندلاع مشاجرة بينهم؛ بسبب خلاف على قيمة إصلاح جرار زراعي ملك أحد أطراف المشاجرة.

مشاجرة ومصابين في المراغة

وتعود أحداث المشاجرة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية بهتا دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول «ع ع ع»، 54 سنة، صاحب ورشة إصلاح جرارات زراعية، ويقيم بذات الناحية، مصاب بجرح قطعي بالجبهة من الناحية اليسرى وكدمة وتورم بكف اليد اليمنى، وطرف ثانٍ «و خ م ز»، 22 عاما، عامل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بعظام الجمجمة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، و«م ث م ز»، 18 عاما، عامل، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيمان دائرة مركز جزيرة شندويل.

ضبط أطراف المشاجرة

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلاف على قيمة إصلاح جرار زراعي ملك الطرف الثاني بورشة الطرف الأول، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.