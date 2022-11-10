مدارس سوهاج تدشن مبادرات بيئية: البداية من كتاب الدراسات الاجتماعية

وضعت الدكتورة ماجدة هلال، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أهداف الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، وجهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، نصب أعينها، «هنا نشاط بيئي، هنا إذاعة مدرسية بيئية، هنا مدرسة خضراء، هنا لافتات توعوية».. كلها أنشطة نفذتها في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم في سوهاج.

«مناخنا حياتنا».. «مبادرة وطنية.. رقمية.. حياتية».. عبارات تحفيزية على أساسها بدأت ماجدة هلال تشكل الوعي البيئي لدى طلاب المدارس، طوعتها في شكل مبادرة تحمل عنوان «التغيرات المناخية» والتي سخرت فكرتها بداية من درس الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي الذي يحمل عنوان «التغيرات المناخية وأثرها على الإنسان».

الآثار السلبية للتغيرات المناخية

مواجهة التغيرات المناخية هو أكبر تحدي للعالم في الوقت الراهن، وتعني حدوث اضطراب واضح في الظروف المناخية العالمية، الناجم عن سوء النشاطات البشرية وتؤثر تأثيرًا واضحًا على البيئة وتسبب الجفاف وتغير في أنماط الأمطار وقد لعب التغير المناخي دورًا بارزًا في ارتفاع درجة حرارة الأرض مسببًا ذوبان الجليد وارتفاع منسوب سطح البحر، وزيادة كمية الأمطار، هكذا شرح معلموا الدراسات تفاصيل التغيرات المناخية بما يشكل وعي الطلاب، بحسب ما روته الدكتورة ماجدة هلال لـ«الوطن».

هدف المبادرة تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي

فقرات الصباح في الإذاعة المدرسية لها دور مهم في تشكل الوعي البيئي لدى الطلاب، وعلى أساس ذلك تضمن هذه الفقرات أهداف مبادرة «اتحضر للأخضر» في مدرسة مجمع بندار الكرمانية بهدف تغيير السلوكيات، ونشر الوعي البيئي، وحث المواطنين خاصة على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

مسرحية بعنوان «أصدقاء البيئة» لتنمية إبداع الطلاب

حددت الدكتورة ماجدة هلال، أهداف متنوعة لمبادرة «اتحضر للأخضر»، أهمها نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لم تقتصر المبادرات على ذلك في مدارس محافظة سوهاج، بل نظم طلاب مدرسة مجمع بندار، مسرحية بعنوان «أصدقاء البيئة» لتنمية إبداع الطلاب خلق جيل مستقل بشخصية تتمتع بمهارات تواصل فعالة وأن يكون لكل طالب القدرة على التفاعل المجتمعي والقيام بدور فعال وسط مجتمع ملئ بالتحديات والتغيرات.