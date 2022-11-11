وفاء صادق تنتهي من تسجيل أغاني مسرحية «عيلة اتعملها بلوك»

أعلنت الفنانة وفاء صادق عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تسجيل أغاني العرض المسرحي «عيلة اتعملها بلوك» للفنان محمد صبحي.

تجربة غنائية لأول مرة

ونشرت وفاء صادق صورة لها أثناء تسجيلها أغاني العرض المسرحي، والذي تخوض من خلاله تجربة الغناء لأول مرة، وعلقت قائلة: «أقسم بالله طلعت عينه النهاردة.. وهو لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، الملحن شريف حمدان وإصرار رهيب إنى لازم أعرف أغني، فضايح مسرحية عيله اتعملها بلوك.. قريبا»

أبطال مسرحية «عيلة اتعملها بلوك»

مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك» بطولة وإخراج الفنان محمد صبحي، ويشاركة البطولة فرقة «استوديو الممثل» والتي تضم حمدي السيد، وكمال عطية، ومصطفى يوسف، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، ورحاب حسين، وداليا حسن، ومنة طارق، وليلى فوزي، ومحمود أبو هيبة، ومحمد شوقي طنطاوي، وتأليف مصطفى شهيب، ويصمم الديكور محمد الغرباوي، والأزياء لمروة عودة، وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، واستعراضات محمد سميح.