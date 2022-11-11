نمو الاقتصاد الماليزي بنسبة 14.2% في الربع الثالث من العام الجاري

تقدم الاقتصاد الماليزي بنسبة 14.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 11.7% وانتعاشًا من نمو بنسبة 8.9% في الربع الثاني.

كانت هذه أسرع وتيرة توسع منذ الربع الثاني من عام 2021 ، مدعومة بالطلب المحلي القوي بسبب المزيد من التحسن في سوق العمل وكذلك الدعم المستمر للسياسات، ظل الاستهلاك الخاص قوياً 15.1% مقابل 18.3% في الربع الثاني، وسط قفزة حادة في الاستثمار الثابت 13.2% مقابل 6.3% والإنفاق الحكومي القوي 4.5% مقابل 2.6%.

كما ساهم صافي التجارة بشكل إيجابي، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 23.9% بينما ارتفعت الواردات بنسبة 24.4%، وعلى صعيد الإنتاج، ارتفع النشاط لكل القطاعات الخدمات 16.7%، التصنيع 13.2%، الزراعة 1.2%، التعدين 9.2%، البناء 15.3%.

توقعات بنمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام الجاري

توقع بنك البحرين الوطني أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أكثر ليونة في الربع الرابع، بسبب بعض الرياح المعاكسة العالمية وغياب التأثيرات الأساسية. لكامل عام 2022، من المتوقع أن يظل الاقتصاد قوياً وينمو بنسبة 4-5% في عام 2023. على أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد 1.9%، بعد ارتفاع بنسبة 3.5% في الربع الثاني.

وانخفض معدل البطالة في ماليزيا إلى 3.6% في سبتمبر 2022 من 4.5% في نفس الشهر قبل عام ، في إشارة إلى أدنى قراءة منذ فبراير 2020، مع تعافي الاقتصاد من انتشار فيروس كورونا.

انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 17.1%

وانخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 17.1% عن العام السابق إلى 605.0 ألف، في حين زادت العمالة بنسبة 3.8% إلى 16.05 مليون، في غضون ذلك، ارتفعت القوة العاملة بنسبة 2.9% لتصل إلى 16.63 مليون.