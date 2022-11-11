الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة يتوسع بشكل غير متوقع

ارتفع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% عن الشهر السابق في سبتمبر 2022 ، منتعشًا من انكماش معدّل بالخفض بنسبة 1.4% في الشهر السابق متجاوزًا توقعات السوق بانخفاض نسبته 0.2%، ويمثل الشهر الأول من التوسع في الإنتاج الصناعي منذ مايو، إذ يرتفع النشاط الصناعي بنسبة 0.3% عن المستويات السابقة للوباء.

تقدم إنتاج البناء في المملكة المتحدة بنسبة 5.7%

تقدم إنتاج البناء في المملكة المتحدة بنسبة 5.7% على أساس سنوي في سبتمبر 2022، بعد زيادة بنسبة 6.4% معدلة بالزيادة في الشهر السابق، وتباطأ نمو جميع أنشطة العمل الجديدة «6.5% مقابل 6.8% في أغسطس»، إذ زادت المساكن الجديدة بوتيرة أقل 9.4% مقابل 13%.

وفقدت جميع عمليات الإصلاح والصيانة بعض القوة 4.4% مقابل 5.9% على أساس شهري، وارتفع نشاط البناء بنسبة 0.4% في سبتمبر، بعد ارتفاع معدّل بالزيادة بنسبة 0.6% في الشهر السابق، وأفضل من توقعات السوق بانخفاض 0.6%.

انكماش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أقل من المتوقع

وأظهرت التقديرات الأولية، أنّ الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2022، وهو أول انكماش في عام ونصف العام ولكن أقل من توقعات السوق بانخفاض 0.5%.

وتوقف قطاع الخدمات، مدفوعًا بانخفاض في الخدمات الموجهة للمستهلكين بينما انخفض قطاع الإنتاج بنسبة 1.5%، وهو الربع السابع على التوالي من الخسائر، بما في ذلك انخفاض التصنيع بنسبة 2.3% وخسارة 1% في التعدين واستغلال المحاجر.

نخفض إنفاق الأسر بنسبة 0.5%

ومن حيث الإنفاق، انخفض إنفاق الأسر بنسبة 0.5%، وانكمش الاستثمار التجاري بنسبة 0.5% بينما قفزت الصادرات بنسبة 8% وانخفضت الواردات بنسبة 3.2%، مقارنة بالعام السابق، توسع الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.4%، فوق التوقعات البالغة 2.1%.

يمكن أن تشير الأرقام إلى بداية أطول ركود في البلاد منذ بدء السجلات، حيث يتوقع بنك إنجلترا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.75% في النصف الثاني من عام 2022 ويستمر في الانخفاض في عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، مع ارتفاع معدلات التضخم والفوائد.