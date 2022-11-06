سامح شكري يشكر حكومة المملكة المتحدة لاستضافتها COP26

قدّم السفير سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس قمة تغير المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ، الشكر لحكومة المملكة المتحدة الرئاسة السابقة لمؤتمر الأطراف على كل ما قدمته، خلال فترة رئاستها، وما بذلته من جهد لدعم وتعزيز عمل المناخ العالمي من خلال الأداء المتميز لفريق الرئاسة البريطاني لضمان انتقال سلس لرئاسة المؤتمر يبني على ما تحقق من زخمٍ سياسي في جلاسكو، العام الماضي، ويستكمل المسار نحو أهداف توافقية ونتائج لابد من الوصول إليها.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27» في شرم الشيخ، أنّ قمة شرم الشيخ تبدأ غدًا لتنفيذ تعهدات المناخ، حيث يتوافد قادة العالم للإعراب عن التزامهم الراسخ لجهود مواجهة تغيّر المناخ وأولوية العمل من أجل مستقبل نتكمن فيه من العيش دون خطر وجودي يهددنا.

وتابع: «وعلى بعد خطوات من تجمع قادتنا نبدأ نحن أسبوعين من المفاوضات والمشاورات المهمة والحيوية التي يجب أن نجتهد لتكون ميسرة ومنتجة، أدعوكم جميعا غدا للاستماع جيدا لما سيعبر عنه قادتنا وأطلب منكم الالتزام بتنفيذ توجهياتهم وترجمة الالتزام السياسي الذي سيتردد صداه، غدا وبعد غدٍ، في كل أورقة هذا المكان إلى توافقات وتفاهمات على النصوص والقرارات التي نعلم جميعا مدى أهمية التوصل إليها من خلال هذا المؤتمر».