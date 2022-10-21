20 مليار جنيه إسترليني.. اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة

بلغ صافي اقتراض القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام في المملكة المتحدة 20 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر من عام 2022، وهو ثاني أعلى اقتراض لشهر سبتمبر منذ أن بدأت السجلات الشهرية في عام 1993، و2.2 مليار جنيه إسترليني أكثر من سبتمبر من عام 2021.

وجاءت الأرقام أعلى من توقعات السوق لـ 17.1 مليار جنيه استرليني عجز و14.8 مليار جنيه استرليني توقعها مكتب مسؤولية الميزانية، وبلغ الإنفاق الحكومي 79.3 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 5.8 مليار جنيه إسترليني عن سبتمبر 2021، مما يعكس إلى حد كبير زيادة 2.5 مليار جنيه إسترليني في فوائد الديون المستحقة، وزيادة 4.4 مليار جنيه إسترليني في صافي مدفوعات المنافع الاجتماعية التي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض 1.4 مليار جنيه إسترليني في الدعم المدفوعات.

7.7 مليار جنيه إسترليني فوائد الديون المستحقة

بلغت فوائد الديون المستحقة 7.7 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 2.5 مليار جنيه إسترليني عن سبتمبر 2021 وأعلى رقم في سبتمبر منذ أن بدأت السجلات الشهرية في أبريل 1997، ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير تغيرات مؤشر أسعار التجزئة على السندات المرتبطة بالمؤشر. بلغت الإيرادات الحكومية 71.2 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 7.0 مليار جنيه إسترليني عن سبتمبر 2021، من هذا، بلغت عائدات الضرائب 52.0 مليار جنيه إسترليني.

ثقة المستهلك في المملكة المتحدة لا تزال قريبة من مستوى قياسي

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك GfK في المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى - 47 في أكتوبر 2022، وهو أول تحسن له منذ ما يقرب من عام، لكنه ظل بالقرب من مستوى قياسي بلغ -49 تم الوصول إليه في سبتمبر حيث تكافح الأسر البريطانية مع أزمة تكلفة المعيشة وارتفاعها.

عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

جاءت قراءة أكتوبر أعلى من توقعات المحللين، الذين توقعوا المزيد من الانخفاض في المؤشر إلى -52. قال جو ستاتون، مدير إستراتيجية العملاء في GfK ، إن جميع التدابير الأساسية لا تزال منخفضة بشدة وفقًا للمعايير التاريخية، حتى مع زيادة ثلاثة من الإجراءات الخمسة التي تشكل المقياس في أكتوبر.