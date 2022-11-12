المتهمون بسرقة منقولات من داخل شركة بالقاهرة: «متوقعناش حد ياخد باله»

«المنقولات دي كانت متهالكة ومرمية في مخزن الشركة ومحدش بيسأل فيها، وعشان كدة فكرت أسرقها وأبيعها، ومتوقتعش حد ياخد باله منها أو يفتكرها، خصوصا إن بقالها فترة في المخزن»، هكذا اعترف المتهم الأول بسرقة منقولات من داخل مخزن إحدى الشركات في مدينة نصر بالقاهرة، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب أجهزة الأمن.

خُطة تنفيذ سرقة المنقولات من داخل مخزن الشركة

وأضاف المتهم الأول والذي يعمل مشرف أمن بذات الشركة خلال جلسة التحقيق: «اتفقت مع تاجر خردة عنده مخزن في منشأة ناصر إننا هناخد المنقولات دي بعد انصراف العمال والموظفين خالص على عربية نقل وناخدها على المخزن بتاعه»، وأكد المتهم الأول أنه باع كافة المنقولات إلى تاجر الخردة وحصل على مقابل مادي نظير تلك المنقولات.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على المتهمين بسرقة منقولات من داخل مخزن إحدى الشركات بمنطقة مدينة نصر أول أمس الخميس، وأرشدوا إلى مكان المنقولات المسروقة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

أما عن العقوبة القانونية المنتظرة على المتهمين بسرقة منقولات من داخل مخزن شركة بمدينة نصر، فيقول المحامي محمد ثابت، بإنه سوف ينطبق عليهم العقوبة وفقاً للمواد أرقام 317 و318 من قانون العقوبات، وهي أن السرقة في هذه حالة هذه الواقعة التي لم تقترن بظروف مشددة، سيتم معاقبة المتهمين بالحبس، ولكن إذا كانت قد اقترنت بظرف مُشدد فكان سيتم معاقبتهما بالحبس مع الشغل.