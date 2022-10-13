ضبط صاحب مصنع في منشأة ناصر لاتهامه بتصنيع كابلات مغشوشة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع كابلات بطاريات سيارات - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته المصنع دون ترخيص، وقيامه بتصنيع أسلاك الكهرباء الخاصة ببطاريات السيارات، مستخدمًا خامات رديئة مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة، ليغش جمهور المستهلكين.

العثور على 2300 متر أسلاك

وعثر بداخل المصنع على 2300 متر أسلاك وكابلات كهربائية، و500 كيلوجرام بلاستيك خام لتغليف الكابل، جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، ماكينتي لف وسحب أسلاك، وأسطوانة غاز.

واعترف المتهم بإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدماً خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.