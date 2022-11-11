اعترافات عصابة سرقة سيارات النقل في القاهرة: سيدة كانت تستدرج الضحايا

«كنت بعمل نفسي تايهه بعربيتي عشان يوصلوني، يجي الباقي ويهددوا اللي سايق وياخدوا العربية منه»، هكذا وصفت المتهمة خطة سرقة سيارات النقل هي وشخصان بمنطقة 15 مايو، بالقاهرة، في جلسة استماع أمام النيابة العامة التي نسبت إليهم تهمة السرقة بالإكراه وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة إجراء التحريات.

تحقيقات النيابة مع المتهمين

وقال المتهمون في تحقيقات النيابة: «كنا بنسرقهم تحت تهديد السلاح وبعدين كنا هنبيع العربيات دي ونتاجر فيها»، وتبين من التحقيقات قيام شخصين بمشاركة سيدة بتكوين عصابة لسرقة السيارات النقل على الطريق تحت تهديد السلاح بزعامة السيدة.

عقوبة السرقة بالإكراه في القانون

حول عقوبة السرقة بالإكراه عقب المحامي أشرف ناجي، قائلاً: السرقة بالإكراه في القانون المصري هي عبارة عن سرقة تحت تهديد السلاح وينتج عنها إثارة الرعب في نفوس الضحايا وتختلف طرق ارتكاب السرقة بالإكراه فتكون أما مادية أو معنوية.

أضاف «ناجي»: تتمثل عقوبة السرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالإكراه وفقاً لنص مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على الآتي: « يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بالإكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية» .

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحقيقات أن المتهمين سيده وشخصين لهما سابقة جنائية مقيمان بالجيزة قاموا بسرقة سيارة نقل كرهاً عن سائقها وعقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات تم استهداف المتهمين وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم وبحوزتهم طبنجة وطلقتان كمان تمكنوا من ضبط السيدة المتهمة حال استقلالها سيارة ملك لزوجها وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم والتحفظ علي المضبوطات.