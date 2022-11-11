مسؤول عماني: سنتعاون مع مصر والسعودية في مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس

قال ناصر الرزيقي، مدير دائرة سياسات واستراتيجيات الهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، إنّ بلاده شهدت تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات ضمن فعاليات «COP27» من بينها مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة السعودية.

مذكرة تفاهم مع هولندا

وأضاف «الرزيقي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية هدير أبو زيد: «تم توقيع مذكرة تفاهم مع هولندا، وكان هناك توقيع بين جهاز الاستثمار العماني وشركة أكوا باور في مشروع خليج السويس، وهو مشروع محطة طاقة رياح السويس، الذي يتوقع البدء في تشغيله عام 2026، وهو تعاون عماني سعودي مصري».

اهتمام كبير بالطاقة الشمسية والرياح

وتابع مدير دائرة سياسات واستراتيجيات الهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن الاهتمام بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبير في بلاده، لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة جدا، مضيفا «بعض الدول تركز على الطاقة الشمسية، وبعض الدول تركز على طاقة الرياح، ولكن عمان تركز على الجانبين معا».

وأكد، أن أجندة بلاده في قمة المناخ «COP27» تتضمن تعريف الدول المجاورة ودول العالم بالدور الذي تضطلع به في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، وجذب الاستثمارات، وتوقيع الاتفاقيات وتأسيس مبادئ التعاون بين عمان والدول الأخرى.