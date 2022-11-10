برنامج «صباح الخير يا مصر» يستعرض فعاليات جناح «الوطني للعمل الأهلي» بـCOP27

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن أبرز فعاليات جناح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمر المناخ COP27.

وقال أحد مسؤولي جمعية رسالة، إنّ الجمعية بدأت كنشاط طلاب في عام 1999 وجرى إشهارها في عام 2000، حيث تشارك اليوم ضمن التحالف في أكثر من 30 نشاطًا، كلها خدمية واجتماعية وطبية وتعليمية وثقافية.

وأضاف: «نتعاون مع التحالف في إطار فعاليات COP27 في مشروعين، الأول هو مشروع تجميع الملابس المستعملة وإعادة استخدامها أو تدويرها، والمشروع الثاني هو مشروع إعادة تدوير الورق، حيث نحمي بطن الورق المستعمل قطع نحو 17 شجرة، ونوفر 26 ألف متر مكعب من المياه، وعلى مدار 15 سنة استطعنا حماية 850 ألف شجرة من القطع، ووفرنا أكثر من مليون و350 متر مكعب من المياه بسبب الورق الذي نستقبله ونعيد تدويره، كما أنّ هذه التبرعات نصرف بها على أنشطة الجمعية مرة أخرى».

وأكدت إحدى أعضاء التحالف، أنّه يتم عرض جهود أعضاء التحالف الممثلين في 23 مؤسسة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: «لدينا مجهودات ومشروعات كثيرة، وسعداء جدا بأن مصر تستضيف قمة المناخ، فرصة عظيمة، حيث يعرض المجتمع المدني جهوده إلى جانب جهود الحكومة والقطاع الخاص، ونعمل في كل التخصصات، مثل المجال الطبي والمجال التعليمي ومجال المساعدات الاجتماعية، ومؤسسة حياة كريمة تعمل على التنمية الشاملة، ولكن نراعي العنصر البيئي ومشروعات صديقة للبيئة وتساعد مصر على رفع الوعي الخاص بالمواطنين، ونعمل على التوعية مثل ملف ترشيد استهلاك المياه».