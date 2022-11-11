الرئيس الأمريكي يلتقي نظيره الصيني «الإثنين» لإجراء محادثات حول تايوان وروسيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلتقي يوم الإثنين المقبل، نظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في بالي بإندونيسيا، وهو اجتماع مباشر يأتي وسط توتر متزايد في العلاقات الأمريكية الصينية، بحسب ما ذكرته « مانيلا تايمز».

أول اجتماع شخصي بين قادة أكبر اقتصاديين في العالم

سيكون هذا أول اجتماع شخصي بين قادة أكبر اقتصاديين في العالم منذ أن أصبح بايدن رئيساً في يناير 2021، ويأتي بعد أسابيع من منح شي فترة ثالثة مخالفة للمعايير، مدتها 5 سنوات كزعيم للحزب الشيوعي الصيني خلال المؤتمر الوطني للحزب.

وأفادت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان أن الزعيمين سيجتمعان لمناقشة الجهود المبذولة للحفاظ على خطوط الاتصال وتعميقها بين البلدين و إدارة المنافسة بمسؤولية والعمل معاً، حيث تتماشى مصالحنا، خاصة فيما يتعلق بالتحديات العابرة للحدود التي تؤثر على المجتمع الدولي.

بايدن يعتزم مناقشة التوترات المتزايدة مع شي

يعمل البيت الأبيض مع المسؤولين الصينيين خلال الأسابيع العديدة الماضية لترتيب الاجتماع، قال بايدن للصحفيين يوم الأربعاء، إنه يعتزم مناقشة التوترات المتزايدة مع شي وبين واشنطن وبكين بشأن جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي والسياسات التجارية وعلاقة بكين بروسيا وغيرها.

وأضاف بايدن، أن ما أريد أن أفعله معه عندما نتحدث هو تحديد كل من خطوطنا الحمراء وفهم ما يعتقد أنه يخدم المصالح الوطنية الحاسمة للصين، وما أعرف أنه المصالح الحاسمة للولايات المتحدة، وتحديد ما إذا كانوا يتعارضون مع بعضهم البعض أم لا.

وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من التوقعات للاجتماع، وأخبر المراسلين أنه لا يوجد بيان مشترك أو نتائج متوقعة من الاعتصام.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: «إننا لا نعتقد أنه ينبغي النظر إلى هذا الاجتماع على أنه اجتماع سيتم الإعلان عن نتائج محددة فيه، حيث سيعطي الزعيمان التوجيه لفرقهما للعمل في عدد من المجالات، في كلا المجالين حيث لدينا اختلافات والمجالات التي يمكننا العمل فيها معًا».